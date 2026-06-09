Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН

Появление новых кандидатов на пост генерального секретаря ООН в дополнение к пяти уже заявленным вполне вероятно, заявил постпред России при Организации Василий Небензя в беседе с ИС «Вести». Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце текущего года.

Дипломат сообщил, что выборы преемника начнутся в июле, а первое голосование запланировано на 24 июля. Процедура завершится, когда один из кандидатов получит девять голосов, включая поддержку всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

У нас сейчас пять кандидатов, но — я думаю, я не один так думаю, — это не исчерпывающий список. Я думаю, что на каком-то этапе появятся новые люди, они пока еще сидят там где-то в засадном полку, в кустах и ждут развития событий, — сказал Небензя.

Российский постпред подчеркнул, что выборы генсека зависят не только от интеллектуальной подготовки, но и от беспристрастности кандидата, а также от политических предпочтений стран — прежде всего пятерки постоянных членов Совбеза. Если единства между ними не будет, ситуация на 1 января 2027 года остается неопределенной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая претендует на пост генерального секретаря Организации, с улыбкой назвал пропагандой протянутый ему буклет. Курьезный эпизод произошел еще до того, как дипломаты приступили к запланированной беседе.