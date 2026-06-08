Лавров пошутил над брошюрой от кандидата в генсеки ООН

Лавров пошутил над брошюрой от кандидата в генсеки ООН Лавров с улыбкой назвал пропагандой брошюру от кандидата в генсеки ООН Бачелет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая претендует на пост генерального секретаря Организации, с улыбкой назвал пропагандой протянутый ему буклет. Курьезный эпизод произошел еще до того, как дипломаты приступили к запланированной беседе, передает пресс-служба МИД РФ.

Заняв место напротив главы российского внешнеполитического ведомства, Бачелет отодвинула принесенную с собой папку и протянула Лаврову небольшой синий буклет. Кандидат на пост генсека ООН пояснила, что принесла брошюру именно на русском языке.

Пропаганда! — пошутил Лавров.

Ранее глава МИД РФ пошутил, что европейские союзники Киева вскоре превратятся в «коалицию отжелавших». Он отметил, что ряд стран рассматривает возможность создания альтернативного объединения вместо НАТО, в которое могут войти Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина.

Прежде министр заявил, что Москва, в отличие от Североатлантического альянса, не навязывает свою волю другим государствам. Лавров отмечал, что «западные эмиссары» ведут активную работу в странах, которые исторически и экономически связаны с Россией, включая бывшие республики Советского Союза.