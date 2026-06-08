Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая претендует на пост генерального секретаря Организации, с улыбкой назвал пропагандой протянутый ему буклет. Курьезный эпизод произошел еще до того, как дипломаты приступили к запланированной беседе, передает пресс-служба МИД РФ.
Заняв место напротив главы российского внешнеполитического ведомства, Бачелет отодвинула принесенную с собой папку и протянула Лаврову небольшой синий буклет. Кандидат на пост генсека ООН пояснила, что принесла брошюру именно на русском языке.
Пропаганда! — пошутил Лавров.
Ранее глава МИД РФ пошутил, что европейские союзники Киева вскоре превратятся в «коалицию отжелавших». Он отметил, что ряд стран рассматривает возможность создания альтернативного объединения вместо НАТО, в которое могут войти Евросоюз, Турция, Великобритания и Украина.
Прежде министр заявил, что Москва, в отличие от Североатлантического альянса, не навязывает свою волю другим государствам. Лавров отмечал, что «западные эмиссары» ведут активную работу в странах, которые исторически и экономически связаны с Россией, включая бывшие республики Советского Союза.