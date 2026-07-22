Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:53

Появились подробности нападения собаки на внука Донцовой

Набросившаяся на внука Донцовой собака была породы акита-ину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Внук писательницы Дарьи Донцовой пострадал от нападения собаки породы акита-ину — животное было без поводка и набросилось на ребенка, а хозяин не вмешивался, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в садоводческом товариществе, где на хозяина агрессивного животного ранее уже неоднократно жаловались соседи.

По словам отца пострадавшего мальчика Аркадия Васильева, дети катались на квадроциклах в поле, затем выехали на асфальт и пропускали прохожих. В этот момент из-за угла вышел хозяин собаки вместе с животным без поводка — акита сразу набросилась на ребенка. В сообщении говорится, что хозяин лишь стоял и говорил, что ничего не сможет сделать.

Оттащить животное помог проходивший мимо иностранный рабочий, которого собака тоже покусала. Семья Донцовой обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Кызыле суд признал местную жительницу виновной после нападения ее собаки на семилетнего мальчика. Женщине назначили штраф в размере 70 тыс. рублей по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Общество
Дарья Донцова
внуки
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислила опасные признаки при головной боли
Рубио раскрыл, кто может поставить точку в конфликте на Украине
Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Невролог перечислила неочевидных предвестников болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанцию в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.