Появились подробности нападения собаки на внука Донцовой

Внук писательницы Дарьи Донцовой пострадал от нападения собаки породы акита-ину — животное было без поводка и набросилось на ребенка, а хозяин не вмешивался, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в садоводческом товариществе, где на хозяина агрессивного животного ранее уже неоднократно жаловались соседи.

По словам отца пострадавшего мальчика Аркадия Васильева, дети катались на квадроциклах в поле, затем выехали на асфальт и пропускали прохожих. В этот момент из-за угла вышел хозяин собаки вместе с животным без поводка — акита сразу набросилась на ребенка. В сообщении говорится, что хозяин лишь стоял и говорил, что ничего не сможет сделать.

Оттащить животное помог проходивший мимо иностранный рабочий, которого собака тоже покусала. Семья Донцовой обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Кызыле суд признал местную жительницу виновной после нападения ее собаки на семилетнего мальчика. Женщине назначили штраф в размере 70 тыс. рублей по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.