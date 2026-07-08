В Туве потребовали 12 млн рублей компенсации после нападения собаки

В Кызыле суд признал местную жительницу виновной после нападения ее собаки на семилетнего мальчика, передает пресс-служба прокуратуры Тувы. Женщине назначили штраф в размере 70 тыс. рублей по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2025 года. Собака, оставшаяся без должного контроля со стороны владельца, выбежала с территории домовладения и напала на ребенка возле соседнего дома.

В результате нападения мальчик получил множественные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу. Кроме того, прокуратура подала иск в интересах пострадавшего ребенка о взыскании с женщины и ее супруга 12 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск находится на рассмотрении суда.

Ранее в Астраханской области трехлетняя девочка пострадала в результате нападения бродячих собак после того, как сбежала из детского сада. Ребенка доставили в реанимацию. Уточняется, что по факту ненадлежащего присмотра за воспитанницей детского сада возбуждено уголовное дело.