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08 июля 2026 в 13:05

В Туве потребовали 12 млн рублей компенсации после нападения собаки

Прокуратура Тувы потребовала 12 млн рублей после нападения собаки на ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Кызыле суд признал местную жительницу виновной после нападения ее собаки на семилетнего мальчика, передает пресс-служба прокуратуры Тувы. Женщине назначили штраф в размере 70 тыс. рублей по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2025 года. Собака, оставшаяся без должного контроля со стороны владельца, выбежала с территории домовладения и напала на ребенка возле соседнего дома.

В результате нападения мальчик получил множественные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Приговор пока не вступил в законную силу. Кроме того, прокуратура подала иск в интересах пострадавшего ребенка о взыскании с женщины и ее супруга 12 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск находится на рассмотрении суда.

Ранее в Астраханской области трехлетняя девочка пострадала в результате нападения бродячих собак после того, как сбежала из детского сада. Ребенка доставили в реанимацию. Уточняется, что по факту ненадлежащего присмотра за воспитанницей детского сада возбуждено уголовное дело.

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Республика Тыва
нападения собак
прокуратура
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