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06 июля 2026 в 12:48

Штурм дома многодетной семьи по наводке гадалки заинтересовал МВД

В МВД по Туве заявили об ответственности за агрессию к семье в Кызыле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Действиям жителей Кызыла, забросавших камнями дом многодетной семьи в ходе стихийных поисков пропавших девочек, будет дана процессуальная оценка, сообщил министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов, его слова приводит пресс-служба ведомства в МАКСе. Полиция совместно со Следственным комитетом проводит полный комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Поиски детей продолжаются, <….> и нельзя в одночасье взять и все перечеркнуть. Это о том, когда неуправляемые начали невинную многодетную семью закидывать камнями. Здесь также будет дана процессуальная оценка. Хотелось бы напомнить, что есть 213-я статья УК РФ «Хулиганство», ее никто не отменял. При чем здесь эта семья, зачем закидывать камнями? — отметил Завьялов.

Две девочки — 12 и 13 лет — пропали 1 июля в Кызыле: они вышли погулять и домой не вернулись. Были организованы масштабные поиски. Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали детей направлявшимися к реке Енисей, в районе дамбы. На берегу реки были обнаружены телефоны и обувь девочек. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

5 июля в социальных сетях распространилась информация о том, что некая шаманка указала на конкретный дом, где могут удерживать детей. Это спровоцировало стихийный сход жителей Кызыла: толпа собралась у указанного здания и стала забрасывать его камнями. Дом принадлежал многодетной семье.

Ранее Завьялов сообщил, что основной версией исчезновения двух девочек в Кызыле считается их возможная гибель на воде. Он отметил, что следствие отрабатывало все версии, однако основные обстоятельства указывали на утопление.

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