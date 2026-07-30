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30 июля 2026 в 11:21

«Ростех» поставил Минобороны новые комплексы управления огнем артиллерии

«Ростех» передал МО РФ партию машин управления огнем артиллерии «Планшет-М-ИР»

Комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет‑М-ИР» Комплекс управления артиллерийским огнем «Планшет‑М-ИР» Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Минобороны РФ партию комплексов управления артиллерийским огнем «Планшет‑М-ИР», сообщает пресс-служба госкорпорации. Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников.

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем «Планшет‑М-ИР», установленных на бронированном автомобильном шасси. Разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США делятся с Украиной разведданными для использования на поле боя. По его словам, Штаты также продолжают накачивать Киев вооружениями. Он напомнил, что украинская армия использует беспилотники, чтобы подорвать стабильность России. По его словам, дроны бьют по мирным жителям и гражданским целям.

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