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30 июля 2026 в 11:05

Названы самые подешевевшие с начала года продукты в России

Огурцы стали самым подешевевшим овощем в России с начала года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического ведомства. На 27 июля цены на них понизились на 55,4%.

Также в пятерку подешевевших продуктов вошли помидоры, цена которых снизилась на 23,5% и сливочное масло, которое подешевело на 6,5%. Помимо этого, список пополнили молоко (3,5%), сыры (3,2%). Понизилась цена также на творог и кефир — на 1,6%, бананы — на 1,1%, рис — на 1,5% и сметану — на 2,4%.

Ранее сообщалось, что свинина в России с января по июнь 2026 года стала дешевле на 2,4%. Средняя стоимость килограмма снизилась с 398,3 до 392 рублей. Снижение цен может быть связано с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова заявила, что в ближайшие два месяца в России подешевеет плодоовощная продукция. По ее оценкам, овощи, зелень и фрукты могут потерять в цене до 30% от текущей стоимости.

Общество
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