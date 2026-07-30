Названа причина ДТП с детской хоккейной командой в Татарстане В Татарстане водитель попавшего в ДТП с детьми автомобиля мог уснуть за рулем

Водитель автомобиля, попавшего в ДТП с автобусом с детской хоккейной командой в Татарстане, предварительно, уснул за рулем, сообщается в канале региональной Госавтоинспекции на платформе МАКС. Авария произошла на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» на территории Лаишевского района.

Водитель автомобиля Ford Focus 2002 года рождения, по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit, который перевозил 12 детей, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате столкновения двух иномарок на автодороге Краснодар — Ейск. Авария произошла после того, как водитель Volkswagen выехал на встречную полосу. Предварительно, пассажирка немецкого автомобиля погибла.

До этого стало известно, что в Люберцах 14-летний подросток без прав сел за руль автомобиля и разбился в ДТП. Кроме того, скончался и его 21-летний пассажир. Школьник не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.