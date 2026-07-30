Две 14-летние девочки не пережили прогулку по заброшенному зданию Двух 14-летних девочек обнаружили мертвыми в кустах после уроков в Малайзии

Тела двух 14-летних школьниц были обнаружены возле заброшенных многоквартирных домов в Малайзии, куда они приехали после занятий, сообщает The New Straits Times. Девочки упали с одного из верхних этажей заброшенного здания.

Мать одной из погибших рассказала, что видела дочь примерно за четыре часа до случившегося — именно она сама отвезла школьниц к заброшенным домам. Женщина отметила, что всегда сама забирала и отвозила дочь в школу, поэтому никогда не ожидала, что с ней может произойти подобное. Она добавила, что видела свою дочь после того, как ее нашли, и девочка все еще была в той же спортивной одежде, в которой вышла из дома в тот день.

Свидетелей происшествия оказалось немного. Охранник жилого комплекса сообщил журналистам, что прохожие видели, как две девушки вошли в здание. Спустя некоторое время их тела обнаружили в кустах — они лежали рядом друг с другом.

После получения заключения судебно-медицинской экспертизы расследование причин смерти будет продолжено. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток сорвался с высоты, когда пытался сделать селфи в заброшенном здании на набережной Обводного канала. Его доставили в детскую больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь. Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшего рядом с одним из заброшенных корпусов. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.