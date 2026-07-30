Невролог предупредила об опасности просмотра рилсов для детей

Постоянный просмотр коротких видео в формате рилсов может навредить когнитивному развитию ребенка, предупредила в беседе с KP.RU детский невролог Ирина Преображенская. Риск зависит от того, успел ли мозг юного пользователя сформировать способность к длительной концентрации и работе со сложными задачами.

Если [клиповый контент смотрит не взрослый, а] ребенок, то, увы, потенциально он может просто не сформировать способность удерживать внимание на чем-либо в течение длительного времени и, к сожалению, тогда читать длинный текст или смотреть длинное кино он не сможет, даже если перестанет насыщаться клипами, — отметила Преображенская.

Как пояснила врач, мозг ребенка активно развивается и поэтому крайне чувствителен к организации досуга. Чрезмерное увлечение гаджетами, по ее словам, перегружает его поверхностной информацией.

Ранее Преображенская заявила, что слишком частое применение ИИ в работе может обернуться развитием зависимости от него. Врач порекомендовала относиться к нейросетям как к одному из инструментов и не отдавать им слишком серьезные задачи.