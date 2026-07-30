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30 июля 2026 в 12:42

Психиатр назвал распространенную ошибку при бессоннице

Психиатр Исаев: при бессоннице не нужно заставлять себя уснуть

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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При бессоннице не нужно часами лежать в постели, заставляя себя уснуть, заявил в беседе с RT психиатр Руслан Исаев. По его мнению, cпорт и другая активная деятельность с целью утомить себя — тоже не самый удачный метод в борьбе с инсомнией. Вместо этого лучше ненадолго покинуть спальню и отвлечь себя спокойным занятием, например чтением.

Смысл не в том, чтобы «устать», а в том, чтобы не закреплять условную связь «кровать = место, где я мучаюсь и переживаю, что не сплю». Такой подход используется в когнитивно-поведенческой терапии инсомнии (бессонницы) и направлен на восстановление естественной ассоциации между постелью и сном, — отметил Исаев.

Врач подчеркнул, что при длительных нарушениях сна (более трех месяцев, чаще трех раз в неделю), сопровождающихся дневной усталостью, снижением работоспособности или эмоциональными расстройствами, необходимо обратиться к специалисту. Он пояснил, что хроническая бессонница редко бывает самостоятельной проблемой — чаще она служит симптомом тревожных, депрессивных или биполярных расстройств.

Ранее диетолог Оксана Михалева заявила, что шоколад, чай и фастфуд перед сном могут вызвать бессонницу. Она отметила, что некоторые напитки содержат больше кофеина, чем сам кофе.

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