Врач перечислила продукты, вызывающие бессонницу

Шоколад, чай и фастфуд перед сном могут вызвать бессонницу, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Она отметила, что некоторые напитки содержат больше кофеина, чем сам кофе.

Такая еда переваривается значительно дольше, поэтому желудочно-кишечный тракт продолжает активно работать в то время, когда организм уже должен готовиться ко сну. Кроме того, после жирной пищи нередко появляются тяжесть в желудке, дискомфорт или изжога, что также ухудшает качество ночного отдыха, — рассказала Михалева.

Врач подчеркнула, что планировать ужин необходимо за два-три часа до сна. По ее словам, вырабатываемый после еды инсулин также может помешать засыпанию.

Ранее эндокринолог Анна Одерий рассказала, что бессонница может быть симптомом депрессии или тревожного расстройства. Она отметила, что проблемы со сном при таких заболеваниях будут проявляться по-разному.