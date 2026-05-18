Психолог назвала неочевидные последствия экстремальной жары

Экстремальная жара может вызвать бессонницу и вспышки агрессии, рассказала РИАМО психолог Мария Зуева. Она отметила, что погода всегда воздействует на биохимию мозга.

Экстремальная жара истощает адаптационные резервы, провоцирует вспышки агрессии и ломает архитектуру сна. Затяжной дождь работает как древний эволюционный триггер, призывающий психику перейти в режим энергосбережения, — рассказала Зуева.

Психолог подчеркнула, что резкий перепад температур или погодных условий может запустить стрессовую реакцию и нарушить тонус сосудов, который нервная система воспринимает как физическую опасность. По ее словам, это может привести к повышенной тревоге и раздражительности.

