Психолог назвала неочевидные последствия экстремальной жары

Психолог Зуева: экстремальная жара вызывает бессонницу

Экстремальная жара может вызвать бессонницу и вспышки агрессии, рассказала РИАМО психолог Мария Зуева. Она отметила, что погода всегда воздействует на биохимию мозга.

Экстремальная жара истощает адаптационные резервы, провоцирует вспышки агрессии и ломает архитектуру сна. Затяжной дождь работает как древний эволюционный триггер, призывающий психику перейти в режим энергосбережения, — рассказала Зуева.

Психолог подчеркнула, что резкий перепад температур или погодных условий может запустить стрессовую реакцию и нарушить тонус сосудов, который нервная система воспринимает как физическую опасность. По ее словам, это может привести к повышенной тревоге и раздражительности.

Ранее невролог Юлия Прокофьева рассказала, что техника парадоксальной интенции может помочь быстрее заснуть. Она отметила, что, если старый способ с пересчетом овец не работает, можно пойти от обратного.

