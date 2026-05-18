HR-эксперт раскрыла, что будет с россиянами при переходе на шестидневку HR-эксперт Киося: россиян ждет массовое выгорание через три месяца шестидневки

Россияне массово столкнутся с профессиональным выгоранием уже через три месяца в случае введения шестидневной рабочей недели, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» HR-эксперт Валентина Киося. По ее словам, шестидневка — это путь к истощению работников без реальной экономической выгоды.

У россиян наступит выгорание при переходе на шестидневную рабочую неделю уже через три-шесть месяцев. У работников при шестидневке исчезнет главный ресурс — время на восстановление, семью, здоровье и развитие. Уход за детьми и пожилыми родителями, собственное здоровье, досуг — все это окажется под угрозой. Будут накопление усталости, рост ошибок, ускоренное выгорание и массовые увольнения, — высказалась Киося.

По ее мнению, даже кратное повышение зарплаты не сделает шестидневку более привлекательной в глазах людей. Согласно опросам, на такой график не согласен даже каждый пятый работник, отметила эксперт. Она добавила, что работодатели в таких условиях получат лишь токсичную среду в коллективе и текучку кадров, а не прибыль.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что глубокая вовлеченность в профессиональную деятельность способна незаметно привести к эмоциональному выгоранию. По ее словам, такой подход к должностным обязанностям незаметно стирает границы между личным и рабочим временем.