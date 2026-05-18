День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:48

HR-эксперт раскрыла, что будет с россиянами при переходе на шестидневку

HR-эксперт Киося: россиян ждет массовое выгорание через три месяца шестидневки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне массово столкнутся с профессиональным выгоранием уже через три месяца в случае введения шестидневной рабочей недели, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» HR-эксперт Валентина Киося. По ее словам, шестидневка — это путь к истощению работников без реальной экономической выгоды.

У россиян наступит выгорание при переходе на шестидневную рабочую неделю уже через три-шесть месяцев. У работников при шестидневке исчезнет главный ресурс — время на восстановление, семью, здоровье и развитие. Уход за детьми и пожилыми родителями, собственное здоровье, досуг — все это окажется под угрозой. Будут накопление усталости, рост ошибок, ускоренное выгорание и массовые увольнения, — высказалась Киося.

По ее мнению, даже кратное повышение зарплаты не сделает шестидневку более привлекательной в глазах людей. Согласно опросам, на такой график не согласен даже каждый пятый работник, отметила эксперт. Она добавила, что работодатели в таких условиях получат лишь токсичную среду в коллективе и текучку кадров, а не прибыль.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова заявила, что глубокая вовлеченность в профессиональную деятельность способна незаметно привести к эмоциональному выгоранию. По ее словам, такой подход к должностным обязанностям незаметно стирает границы между личным и рабочим временем.

Общество
работа
расстройства
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.