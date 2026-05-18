Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС

Гинеколог Фисюк: употребление горького шоколада поможет успокоиться в период ПМС

Умеренное употребление темного горького шоколада поможет успокоиться и снизить уровень раздражительности в период предменструального синдрома, рассказала «Газете.Ru» гинеколог Виктория Фисюк. Она призвала женщин относится к себе максимально бережно в такое время.

Менструальный цикл — это сложная и четко выстроенная гормональная перестройка организма. Ежемесячно в организме женщины происходит смена уровней половых гормонов — эстрогена и прогестерона. После овуляции их уровень начинает снижаться, и именно эти колебания могут влиять не только на физическое состояние, но и на настроение, — пояснила Фисюк.

Врач посоветовала в период ПМС больше гулять на свежем воздухе, особенно перед сном, а также обращаться к дыхательным практикам. Справиться с резкими перепадами настроения и вспышками гнева помогут техники расслабления и йога. Специалист добавила, что в это время важно сократить количество жареной, копченой пищи и алкоголя.

Ранее гинеколог Владислав Таранов предупредил, что длительная выработка кортизола часто приводит к задержкам менструации. Он отметил, что менструальный цикл зависит от состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.

