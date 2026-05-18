В Нальчике загорелись квартира и кровля жилого многоквартирного дома В Нальчике горят квартира и кровля пятиэтажки на площади 600 квадратных метров

В Нальчике загорелись квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома, передает МЧС Кабардино-Балкарии. По информации ведомства, на месте работали 60 человек и 11 единиц техники.

В 10.15 мск в понедельник поступило сообщение, что в Нальчике по улице Калмыкова произошел пожар. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется, — сказано в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара возросла до 600 квадратных метров. Пожарные спасли троих человек, среди которых оказались двое детей.

Ранее в уфимской больнице № 18 умер 54-летний рабочий, пострадавший при пожаре на нефтебазе. Мужчина, трудившийся чистильщиком в подрядной организации, поступил в медицинское учреждение с ожогами 90% тела.

До этого стало известно, что причинами взрыва на АЗС в Пятигорске стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности. Пострадали шесть человек.