17 мая 2026 в 20:20

Нефтепродукты загорелись в ульяновской промзоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Инженерном проезде в Заволжском районе в Ульяновске загорелось здание размером 6х12 метров, сообщает региональное МЧС в мессенджере МАКС. Также рядом с постройкой на открытой территории площадью 500 квадратных метров горят нефтепродукты.

В ведомстве сообщили, что на место инцидента прибыли подразделения пожарной охраны. Им удалось локализовать возгорание.

Ранее СУ СК Ставрополья сообщило, что причинами взрыва на АЗС в Пятигорске стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности. По данным ведомства, пострадали шесть человек, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью.

Также в Москве был ликвидирован крупный пожар на Амурской улице. Экстренные службы справились с возгоранием площадью 300 квадратных метров. Для тушения привлекался пожарный поезд.

