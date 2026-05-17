МИД ОАЭ пригрозил ответом после атаки на АЭС «Барака»

Заместитель премьер-министра, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна имеет право на ответ после атаки на атомную электростанцию «Барака», передает агентство WAM. Дипломат сделал заявление во время телефонного разговора с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По словам министра, ведомство «решительно осудило террористический акт». Он также отметил, что удары по инфраструктуре АЭС стали вопиющим нарушением международного права. Аль Нахайян «отметил полное право ОАЭ отвечать на эти террористические атаки».

Ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что система противовоздушной обороны перехватила два дрона над атомной электростанцией. Еще один дрон поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС. В министерстве рассказали, что власти ведут расследование для установления источника атак.

Также в МАГАТЭ сообщили, что не зафиксировали повышения уровня радиации после удара беспилотника по АЭС в ОАЭ. После поражения электрогенератора питание третьего блока обеспечивают аварийные дизель-генераторы, уточнили в организации.