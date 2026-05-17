17 мая 2026 в 19:57

Вучич: Европарламент упрашивает Баку, когда нуждается в газе и нефти

Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейский парламент приходит и умоляет Баку помочь, когда у него возникают сложности с нефтью и газом, сообщил президент Сербии Александр Вучич после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По его словам, которые приводит Report, он догадывался, что Азербайджан рано или поздно прекратит сотрудничество с ЕП.

Его (президента Азербайджана. — NEWS.ru) даже не нужно было спрашивать, я знал, что он прекратит сотрудничество с Европейским парламентом. Потому что, знаете, члены Европарламента часто ведут себя высокомерно, поэтому они читают лекции тем, кто успешнее их самих, — заявил Вучич.

Ранее стало известно, что Азербайджан приостанавливает сотрудничество с Европейским парламентом. Проект решения поставили на голосование и приняли на пленарном заседании Милли Меджлиса. Также прекращается участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан.

Позднее Алиев заявил, что некоторые иностранные лидеры, приезжающие в Армению и строящие из себя мнимых героев, на самом деле занимаются пустословием. Глава государства также указал на низкий коэффициент поддержки в их странах, который составляет 10–15%.

