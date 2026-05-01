01 мая 2026 в 11:24

Парламент Азербайджана объявил о приостановке связей с Европарламентом

Сахиба Гафарова
На пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден, поставлен на голосование и принят проект решения о приостановке сотрудничества Азербайджана с Европейским парламентом, пишет Report. Согласно решению, прекращаются все направления двустороннего взаимодействия, а также останавливается участие азербайджанского парламента в деятельности комитета парламентского сотрудничества Европейский союз — Азербайджан.

В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи Евронест запускаются процедурные нормы о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации. На время процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест.

Спикер парламента Сахиба Гафарова, открывая очередное заседание весенней сессии, заявляла, что парламент рассмотрит вопрос, связанный с антиазербайджанской деятельностью Европарламента, и примет ответные меры. Для подготовки текста соответствующего решения на заседании была создана специальная комиссия.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что заместитель главы ведомства Михаил Галузин провел встречу с азербайджанским послом в Москве Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили отдельные актуальные темы, касающиеся двустороннего сотрудничества.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

