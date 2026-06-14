Четверо мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ Пушилин: в ДНР при атаке ВСУ ранены четверо мирных жителей, есть разрушения

Четыре мирных жителя республики пострадали в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Среди пострадавших — мужчины из Калининского района Горловки, Иловайска и поселка Харьковское Амвросиевского муниципального округа.

В Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 года рождения. В Иловайске пострадали двое мужчин: один — 1990 года рождения, а другой — 1957 года рождения. Кроме того, на автодороге Донецк — Успенка, вблизи поселка Харьковское Амвросиевского муниципального округа, ранен мужчина 1958 года рождения.

В ходе атак повреждены два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, а также три грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Иловайск и Кутейниково (Амвросиевский м. о.), Ясиноватая (Ясиноватский м. о.).

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здания Госавтоинспекции и муниципальных служб в Энергодаре. Под удар также попали отдел культуры и организации, отвечающие за озеленение и благоустройство городской территории.