ВСУ нанесли новый удар по Энергодару

Украинские войска атаковали здания Госавтоинспекции и муниципальных служб в Энергодаре, заявил мэр города Максим Пухов в своем канале на платформе МАКС. По словам градоначальника, под удар также попали отдел культуры и организации, отвечающие за озеленение и благоустройство городской территории.

За последние сутки под ударами оказались помещения ГИБДД, коммунальных служб, обеспечивающих озеленение и благоустройство города, а также отдел культуры. Вдумайтесь: культура, цветущие улицы, чистота и порядок — вот что стало целью тех, кто пытается посеять страх и разрушение. Это еще одно доказательство того, что враг ведет борьбу не с военными объектами, а с самой мирной жизнью Энергодара, с его людьми, историей и будущим, — говорится в сообщении.

Ранее он заявил, что 12 июня, в День России и одновременно День города, украинские военные совершили рекордное число атак на здание городской администрации — 26 обстрелов. По словам градоначальника, удары отличались беспрецедентной интенсивностью, при этом враг продолжает наносить повреждения инфраструктуре населенного пункта.

Кроме того, Пухов отметил, что украинские войска изменили тактику ударов по городу. По словам мэра, теперь по ночам тяжелые дроны «Баба-яга» осуществляют сбросы боеприпасов. За две ночи в результате атак ВСУ было уничтожено около 20 автомобилей, отделение почты, банк, партийная приемная и спортивный магазин.