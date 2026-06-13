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13 июня 2026 в 18:49

ВСУ нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России

Пухов: ВСУ 26 раз атаковали администрацию Энергодара в День России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские войска нанесли рекордное количество ударов по администрации Энергодара — 26 атак — 12 июня, в праздничный День России и День города, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. По словам градоначальника, атаки были беспрецедентными по своей интенсивности. Украинские силы продолжают наносить удары по инфраструктуре населенного пункта.

Вчера был День России и День города. Два праздника в один день. И именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара. 26 прилетов БПЛА по зданию. За одни сутки. В праздник. Намеренно «поздравляли» нас, — написал он.

Ранее Пухов сообщил, что на трассе Великая Белозерка — Энергодар в результате удара украинского беспилотника пострадал гражданский. Раненому оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, добавил он.

Кроме того, пресс-служба администрации Энергодара сообщила, что в ночное время украинские войска нанесли удары по жилым кварталам города-спутника Запорожской атомной электростанции. Атакам также подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

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Энергодар
атаки БПЛА
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