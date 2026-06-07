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07 июня 2026 в 11:24

ВСУ обстреляли жилые дома в Энергодаре

Администрация Энергодара сообщила об ударе по гражданской инфраструктуре

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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ВСУ ночью атаковали жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Удары также наносились по гражданской инфраструктуре.

Ночь в городе была очень напряженной. Были довольно интенсивные атаки на жилую застройку и по объектам гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ситуация с энергоснабжением города остается сложной. По его словам, причиной являются систематические атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что нынешние периоды отключений электроэнергии отличаются в худшую сторону даже по сравнению с показателями 2024–2025 годов.

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