Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Энергодаре

Мирный житель получил травмы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Сегодня в медико-санитарную часть № 145 поступил житель Энергодара, получивший травмы в результате атаки БПЛА на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области был ранен ребенок после детонации взрывного устройства ВСУ. В оперштабе отметили, что он получил проникающее ранение легкого, множественные осколочные ранения лица и находится в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке погиб мужчина. Губернатор добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.