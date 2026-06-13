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13 июня 2026 в 16:52

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Энергодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мирный житель получил травмы в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Сегодня в медико-санитарную часть № 145 поступил житель Энергодара, получивший травмы в результате атаки БПЛА на участке автодороги Великая Белозерка — Энергодар. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области был ранен ребенок после детонации взрывного устройства ВСУ. В оперштабе отметили, что он получил проникающее ранение легкого, множественные осколочные ранения лица и находится в тяжелом состоянии.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке погиб мужчина. Губернатор добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

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