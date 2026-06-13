Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 09:45

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области

Губернатор Херсонской области: один человек погиб при атаках ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения, — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что в результате атак в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом, а в Скадовске загорелся бензовоз. По его словам, в Таврийске вспыхнул огонь на кровле жилого дома, на автодороге Геническ — Стрелково мостовое полотно получило повреждения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 177 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и Курской областях.

До этого в результате удара украинского беспилотника по Брянской области пострадала мирная жительница. Еще два человека были ранены при атаке дрона, один из них скончался от полученных ранений.

Регионы
Россия
Херсонская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкий политик назвала последствие отказа ФРГ от сотрудничества с Россией
ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым
Москвичам рассказали об изменении погоды на выходных
Стало известно, в какой части Германии лучше понимают Россию
На Западе объяснили, как США отдаляются от ЕС из-за России
Закрытие Ормуза и нефть по $150: как РФ заработает на провале США в Иране
Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове
Глава МВД Германии испугался удара БПЛА по бундестагу
Стало известно, насколько вырос госдолг Украины с 2022 года
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области
«Друзья Океана» спасли горбатого кита Петра Великого в Мурманской области
Синоптик рассказал, когда Москву накроют грозы и град
Лантратова и Минобороны помогли трижды раненному бойцу СВО
В европейской стране разгорелся скандал из-за украинских дронов
Труп нашли недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ по футболу
Раскрыта судьба унесенного течением реки Терек подростка
Власти Афганистана пустили в ход бронетехнику против женщин
Неизвестные открыли огонь по работавшим в поле фермерам
Волгоградские власти раскрыли последствия атаки ВСУ
Эксперт объяснил, как человек оценивает вкус еды
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.