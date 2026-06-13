Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области Губернатор Херсонской области: один человек погиб при атаках ВСУ

Мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения, — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что в результате атак в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом, а в Скадовске загорелся бензовоз. По его словам, в Таврийске вспыхнул огонь на кровле жилого дома, на автодороге Геническ — Стрелково мостовое полотно получило повреждения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 177 украинских беспилотников. Дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и Курской областях.

До этого в результате удара украинского беспилотника по Брянской области пострадала мирная жительница. Еще два человека были ранены при атаке дрона, один из них скончался от полученных ранений.