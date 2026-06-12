Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском

Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском Ковальчук: один человек погиб и двое ранены из-за атак ВСУ в Брянской области

В результате удара украинского беспилотника по Брянской области пострадала мирная жительница, сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. Еще двое гражданских были ранены при атаке дрона-камикадзе, один из них скончался от полученных ранений.

В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался, — говорится в сообщении.

Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Также он обратился к жителям приграничных районов с призывом соблюдать меры безопасности, подчеркнув, что российские силы предпринимают все возможные меры для отражения атак.

Ранее Ковальчук сообщил, что в Новозыбкове из-за удара ВСУ получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В настоящий момент принимаются все возможные меры для того, чтобы стабилизировать подачу электричества.