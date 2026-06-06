ВСУ поменяли тактику атак на Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов в МАКСе. По его словам, ночами на город делают сбросы тяжелые дроны «Баба-яга».

Обстановка в Энергодаре остается очень тяжелой. Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Теперь ночью над городом зависают тяжелые гексокоптеры «Баба-яга» и целенаправленно сбрасывают взрывчатку на нашу мирную жизнь, — написал он.

Он добавил, что за две ночи ВСУ в Энергодаре сожгли около 20 машин, отделение почты, банк, партийную приемную и спортмагазин. Отмечается, что это помещения, пристроенные к жилому дому, где живут люди.

Ранее Запорожская ТЭЦ, обеспечивающая энергией ЗАЭС, была атакована. Персонал ТЭЦ под Энергодаром находился в укрытии из-за «сильной атаки».

Также Пухов заявлял, что ситуация с электроснабжением Энергодара значительно усугубилась в результате ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре Запорожской области. Он уточнил, что ночные атаки Киева привели к повреждению энергообъектов.