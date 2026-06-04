В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ

В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ МАГАТЭ: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭЦ, обеспечивающую энергией ЗАЭС

Запорожская ТЭЦ, обеспечивающая энергией ЗАЭС, атакована, сообщает в соцсети X МАГАТЭ. Персонал ТЭЦ под Энергодаром находится в укрытии из-за «сильной атаки». Инцидент вызвал в агентстве «серьезную обеспокоенность».

МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что расположенная поблизости Запорожская ТЭС, распределительное устройство которой обеспечивает электроснабжение ЗАЭС, подверглась сегодня утром массированной атаке, — сказано в сообщении.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.