Нидерланды и Япония обменялись двумя голами в Далласе Нидерланды и Япония сыграли со счетом 2:2 на чемпионате мира

Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Далласе, штат Техас, США. Обе команды набрали по одному очку в квартете F, где также участвуют Швеция и Тунис.

В игре забивали Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл от Нидерландов, а Кэйто Накамура и Даити Камада отметились голами за Японию. В рамках группы F, где также представлены Швеция и Тунис, следующая встреча состоится в 05:00 по московскому времени. В дальнейшем сборная Нидерландов сыграет со шведами 20 июня, а японская команда встретится с Тунисом 21 июня.

Ранее сборная Германии одержала убедительную победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в рамках матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в американском Хьюстоне. Этот матч стал первым для сборной Кюрасао на чемпионатах мира по футболу.

До этого сборная Австралии сенсационно победила команду Турции со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу в Ванкувере (Канада). На 27-й минуте счет открыл Нестори Иранкунда, а на 75-й минуте результат удвоил Коннор Меткалф.