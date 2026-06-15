Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 01:20

Нидерланды и Япония обменялись двумя голами в Далласе

Нидерланды и Япония сыграли со счетом 2:2 на чемпионате мира

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью со счетом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который состоялся в Далласе, штат Техас, США. Обе команды набрали по одному очку в квартете F, где также участвуют Швеция и Тунис.

В игре забивали Вирджил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл от Нидерландов, а Кэйто Накамура и Даити Камада отметились голами за Японию. В рамках группы F, где также представлены Швеция и Тунис, следующая встреча состоится в 05:00 по московскому времени. В дальнейшем сборная Нидерландов сыграет со шведами 20 июня, а японская команда встретится с Тунисом 21 июня.

Ранее сборная Германии одержала убедительную победу над командой Кюрасао со счетом 7:1 в рамках матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра состоялась в американском Хьюстоне. Этот матч стал первым для сборной Кюрасао на чемпионатах мира по футболу.

До этого сборная Австралии сенсационно победила команду Турции со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу в Ванкувере (Канада). На 27-й минуте счет открыл Нестори Иранкунда, а на 75-й минуте результат удвоил Коннор Меткалф.

Спорт
Футбол
Нидерланды
Япония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН поддержали мирное соглашения США и Ирана
В Армении определили, какая партия получит конституционное большинство
Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива после подписания сделки с Ираном
Стали известны некоторые пункты соглашения США и Ирана
Лантратова призвала ООН отреагировать на гибель россиян от западного оружия
В США озвучили, как повлияет на мир заключение сделки между США и Ираном
США и Иран заключили сделку: слова Трампа, дата подписания, что известно
Стоимость нефти марки Brent рухнула до минимума с 10 марта
Еще две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году
Нидерланды и Япония обменялись двумя голами в Далласе
Жители Киева вышли на протесты против мобилизации
Трамп раскрыл отношение Нетаньяху к условиям сделки с Ираном
«Поздравляю всех»: Трамп подтвердил подписание сделки между США и Ираном
«Час X»: Иран объявил об окончании терпения из-за ударов по Ливану
Названы дата и время подписания мирного соглашения между США и Ираном
«Держу в неведении»: сын «Гарри Поттера» не знает об известности отца
Бунт против ТЦК в Киеве: драки с силовиками, задержания, что известно
Премьер Пакистана сообщил о прорыве в переговорах США и Ирана
В ДНР сообщили о заключении соглашений на миллиарды рублей
Пожарные объявили ликвидацию открытого горения в самарской многоэтажке
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.