В Барселоне при пожаре в поезде метро пострадали 136 человек

В Барселоне при пожаре в поезде метро пострадали 136 человек

Не менее 136 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в поезде метро Барселоны, сообщила местная пожарная служба. Пассажиров в оперативном порядке эвакуировали из состава.

После был обнаружен небольшой очаг возгорания, который оперативно ликвидировали. Как уточнили в пожарной службе, 39 человек были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как легкое или средней тяжести.

В ведомстве также сообщили, что после происшествия движение на линии метро, где произошло возгорание, было остановлено. Причины пожара не уточняются.

Ранее стало известно, что около 260 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных лесных пожаров во Франции и Испании. Наиболее критическая обстановка сложилась на юго-западе Франции, где огонь вплотную приблизился к Бордо — расстояние сократилось примерно до 30 км.

До этого в испанском Мадриде объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Министерство обороны европейской страны также опубликовало видеозапись, на которой были запечатлены масштабные очаги возгорания и территории, охваченные огнем.