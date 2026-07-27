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27 июля 2026 в 20:47

Два брата с Украины осуждены в Европе за вовлечение детей в проституцию

Суд в Нидерландах осудил двух украинцев за вовлечение подростков в проституцию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Окружной суд Роттердама приговорил двух братьев с Украины к тюремному заключению за вовлечение в проституцию несовершеннолетних соотечественников в возрасте от 13 до 17 лет, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС решения инстанции. Старший брат (24 года) получил четыре года и два месяца, младший (21 год) — два года тюрьмы.

Суд установил, что родственники организовали оказание секс-услуг с привлечением несовершеннолетних в доме отца в городе Масслейс. Все потерпевшие прибыли с Украины как беженцы и находились в уязвимом положении — без социальных связей, средств и знания языка.

Старший брат признан виновным в сексуальной эксплуатации пятерых несовершеннолетних, а также в изготовлении, хранении и распространении детской порнографии. В его вещах нашли записи о планах заработка, вдохновленные идеями братьев-блогеров Эндрю и Тристана Тейт, обвиняемых в Великобритании в изнасиловании и торговле людьми.

Наказания оказались мягче запроса прокуратуры (8 и 10 лет) — суд учел непродолжительный срок эксплуатации и отсутствие насилия. Братьев обязали выплатить потерпевшим компенсации от €7,22 тыс. до €10,95 тыс. (от 640 тыс. до 971 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что гражданина Украины депортируют из Польши за нарушение работы метрополитена Варшавы. Мужчина намеренно бросил рюкзак на пути станции Centrum и скрылся. Это привело к перекрытию линии, эвакуации сотен пассажиров, вызову саперов и запуску замещающих автобусов на два часа.

Европа
Нидерланды
украинцы
проституция
дети
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