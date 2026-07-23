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23 июля 2026 в 16:16

Полиция Польши депортирует украинца за ложную тревогу в метро

Украинца депортируют из Польши за срыв работы метро

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гражданина Украины депортируют из Польши за нарушение работы варшавского метрополитена, сообщила местная полиция. Мужчина намеренно бросил рюкзак на пути станции Centrum и скрылся, что привело к перекрытию линии, эвакуации сотен пассажиров, вызову саперов и запуску замещающих автобусов на два часа.

На станции метро Centrum мужчина намеренно бросил рюкзак на пути, после чего спешно скрылся. Центральный участок первой линии метрополитена срочно пришлось перекрыть, сотни пассажиров были эвакуированы. Для проверки на место прибыли саперы, а городские власти на 2 часа запустили замещающие автобусы, — говорится в сообщении.

Обследование рюкзака не выявило опасных веществ, внутри оказались лишь личные вещи. Полиция задержала 38-летнего гражданина Украины вскоре после инцидента 19 июля, однако он не смог объяснить мотивы своих действий.

Правоохранители уточнили, что поступок мужчины квалифицирован как хулиганство, а не как спланированный теракт или диверсия, поскольку проверка не подтвердила наличия заказчика или инструкций. Задержанного передали Пограничной страже для принудительной доставки на границу и передачи украинским пограничникам. Также ему запрещен въезд в страны Шенгенской зоны на 10 лет.

Ранее представитель российских силовых структур сообщил, что в 2025 году началась принудительная депортация украинских граждан из стран ЕС. Он добавил, что многие попавшие в плен солдаты ВСУ проживали в Евросоюзе более 10 лет.

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