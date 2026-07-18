Принудительная депортация украинских граждан из стран ЕС началась в 2025 году, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Он добавил, что многие попавшие в плен солдаты ВСУ проживали в Евросоюзе более десяти лет.

Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации, — рассказал собеседник.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе продлен механизм временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. При этом с марта 2027 года право на получение статуса будет ограничено для военнообязанных граждан Украины.

Также сообщалось, что Верховная рада Украины продлила действие всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней. Соответствующий режим будет действовать с 2 августа до 31 октября. Кроме того, украинский парламент продлил военное положение в стране.

До этого стало известно, что на Украине угрожают семьям дезертиров из ВСУ изъятием детей. Пленный из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько рассказал, что к нему пришли силовики с бумагами, предупреждая, что оставят ребенка без родителей.