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15 июля 2026 в 11:14

ЕС готовит новые правила для военнообязанных украинских беженцев

ЕС может отказать в защите мобилизационным украинцам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Евросоюзе продлен механизм временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, следует из заявления Совета ЕС. При этом с марта 2027 года право на получение статуса будет ограничено для военнообязанных граждан Украины.

Страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты беженцам с Украины до 4 марта 2028 года. В дополнение, признавая не только право перемещенных лиц на защиту, но и право Украины на оборону <…>, страны ЕС договорились, что временная защита в Евросоюзе будет предоставлена только тем, кто соблюдает свои обязанности военной службы на Украине, — говорится в документе.

Изменения, как ожидается, будут распространяться на новых заявителей, а не на тех, кто уже получил соответствующий статус. По данным польского министерства цифровизации, сейчас в стране временной защитой пользуются 218 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины продлила действие всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней. Режим будет действовать со 2 августа до 31 октября. Также украинский парламент продлил военное положение. Это стало 20-м голосованием по продлению данных режимов с момента их введения.

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