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14 июля 2026 в 13:05

На Украине продлили всеобщую мобилизацию

Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий режим будет действовать со 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов, прямая трансляция с заседания велась на сайте Рады.

Уточняется, что мобилизация будет действовать вплоть до 31 октября. Перед этим парламентарии также проголосовали за продление в стране военного положения. Это было уже 20-е по счету голосование в парламенте по продлению данных режимов.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может начать действовать уже в июле. Как отметил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик, ограничения могут коснуться украинцев, которые только планируют обращаться за временной защитой в странах ЕС.

До этого стало известно, что на Украине угрожают семьям дезертиров из ВСУ изъятием детей. Пленный из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько рассказал, что к нему пришли силовики с бумагами, предупреждая, что оставят ребенка без родителей.

Европа
Украина
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мобилизация
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