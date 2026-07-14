На Украине продлили всеобщую мобилизацию

Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий режим будет действовать со 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов, прямая трансляция с заседания велась на сайте Рады.

Уточняется, что мобилизация будет действовать вплоть до 31 октября. Перед этим парламентарии также проголосовали за продление в стране военного положения. Это было уже 20-е по счету голосование в парламенте по продлению данных режимов.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может начать действовать уже в июле. Как отметил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик, ограничения могут коснуться украинцев, которые только планируют обращаться за временной защитой в странах ЕС.

До этого стало известно, что на Украине угрожают семьям дезертиров из ВСУ изъятием детей. Пленный из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько рассказал, что к нему пришли силовики с бумагами, предупреждая, что оставят ребенка без родителей.