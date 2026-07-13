В Евросоюзе готовят новые ограничения для военнообязанных украинцев В Польше заявили о возможном запрете въезда в ЕС для военнообязанных украинцев

Запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может начать действовать уже в июле, заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, ограничения могут коснуться украинцев, которые только планируют обращаться за временной защитой в странах ЕС.

Ограничения, которые начнут действовать, все указывает на то, что еще в июле, будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах Евросоюза, а тех, кто только собирается за ней обратиться, — заявил замминистра.

Душчик отметил, что новые правила могут распространяться не только на военнообязанных мужчин, но и на женщин. Для въезда в ЕС и получения временной защиты гражданам Украины потребуется справка об освобождении от мобилизации.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что по предложению президента Украины Владимира Зеленского, действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. По его словам, это будет двадцатый раз, когда парламент утвердит эти меры.