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13 июля 2026 в 13:37

В Евросоюзе готовят новые ограничения для военнообязанных украинцев

В Польше заявили о возможном запрете въезда в ЕС для военнообязанных украинцев

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может начать действовать уже в июле, заявил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, ограничения могут коснуться украинцев, которые только планируют обращаться за временной защитой в странах ЕС.

Ограничения, которые начнут действовать, все указывает на то, что еще в июле, будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах Евросоюза, а тех, кто только собирается за ней обратиться, — заявил замминистра.

Душчик отметил, что новые правила могут распространяться не только на военнообязанных мужчин, но и на женщин. Для въезда в ЕС и получения временной защиты гражданам Украины потребуется справка об освобождении от мобилизации.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что по предложению президента Украины Владимира Зеленского, действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. По его словам, это будет двадцатый раз, когда парламент утвердит эти меры.

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