В Раде раскрыли планы Киева по военному положению и мобилизации Депутат Рады Железняк: на Украине планируют продлить мобилизацию на 90 дней

Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней по предложению президента страны Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, это будет двадцатый раз, когда парламент утвердит эти меры.

Завтра (13 июля. — NEWS.ru) <...> [Зеленский] снова внесет в Раду продление военного положения и всеобщей мобилизации. Снова продление на 90 дней, то есть с 2 августа до 31 октября 2026 года. На пленарной неделе, где-то 14–15 июля, парламент одобрит это решение, — написал Железняк

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова провела параллель между действиями Зеленского и паразитическим поведением, заявив, что он напоминает клеща, вцепившегося в свой народ и продолжающего высасывать из него ресурсы. Так дипломат прокомментировала высказывания украинского главы о проблемах системы ПРО республики. По ее словам, самому Зеленскому уже ничто не способно помочь.

До этого начальника ТЦК в Винницкой области обвинили в подделке документов и фиктивной мобилизации около 50 мужчин. По данным ГБР, с апреля чиновник менял данные о военнообязанных, находившихся в розыске.