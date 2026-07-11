Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова провела параллель между действиями президента Украины Владимира Зеленского и паразитическим поведением, заявив, что он напоминает клеща, вцепившегося в свой народ и продолжающего высасывать из него ресурсы. Так дипломат прокомментировала высказывания украинского главы про проблемы системы ПРО республики, отметив, что самому Зеленскому уже ничто не способно помочь, передает РИА Новости.

Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что санкции, которые изначально вводились против России, при Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан. По данным немецких аналитиков, ограничительные механизмы превращаются в инструмент политической борьбы, используемый для подавления оппонентов без соблюдения судебных процедур.

Также сообщалось, что жена президента Украины Елена Зеленская, согласно декларации о доходах, остается конечным бенефициаром итальянской компании San Tommaso S.R.L., работающей в сфере недвижимости. Как следует из данных единого государственного реестра деклараций Украины, компания в последние годы приобретала элитные объекты в ряде европейских стран.