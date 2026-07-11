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11 июля 2026 в 07:23

В Европе раскрыли, как Зеленский устраняет оппонентов без суда и следствия

BZ: Зеленский использует санкции для устранения оппонентов без следствия

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Санкции, которые изначально вводились против России, при президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан, пишет газета Berliner Zeitung. По данным издания, ограничительные механизмы превращаются в инструмент политической борьбы, используемый для подавления оппонентов без соблюдения судебных процедур.

Сегодня украинские граждане все чаще становятся мишенью таких ограничительных мер. Юристы и политологи предупреждают об опасном развитии событий. Ведь Зеленский все чаще использует санкционные механизмы как политический инструмент для устранения оппонентов без суда и следствия, — указывается в материале.

Авторы статьи отмечают, что подобная практика вызывает все больше споров в украинском обществе и может обернуться для президента серьезными юридическими последствиями. Как отмечает издание со ссылкой на украинских политологов, в случае признания санкций незаконными национальными судами или Европейским судом по правам человека, это может привести к искам против Зеленского за превышение полномочий и злоупотребление властью.

Ранее лидер национальной партии DOMOV Павол Слота заявил, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо мог бы стать наиболее подходящей фигурой для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией. По его убеждению, глава правительства не только не боится открыто обозначать свою позицию, но и последовательно, несмотря на внешнее давление, акцентирует внимание на истинных причинах конфликта на Украине.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
санкции
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