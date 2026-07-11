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11 июля 2026 в 07:06

В Словакии предложили кандидата на роль переговорщика от ЕС с Россией

Политик Слота предложил Фицо на роль переговорщика от Евросоюза с Россией

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян/ТАСС
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо мог бы стать наиболее подходящей фигурой для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией, заявил лидер национальной партии DOMOV Павол Слота. По его убеждению, которое приводит РИА Новости, глава словацкого правительства не только не боится открыто обозначать свою позицию, но и последовательно, несмотря на внешнее давление, акцентирует внимание на истинных причинах конфликта на Украине.

Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо, — заявил Слота.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не может оставить русскоязычных жителей Донбасса без поддержки. По его словам, поэтому цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

До этого американские аналитики сообщили, что союзники Украины согласились, что Киев не вернет потерянные территории. По их словам, Вооруженные силы Украины терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Также страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Зеленского уже находится на грани исчезновения, отмечается в материале.

Европа
Словакия
Роберт Фицо
переговорщики
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