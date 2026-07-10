Россия не может оставить русскоязычных жителей Донбасса без поддержки, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. По его словам, которые передает ИС «Вести», поэтому цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

Мы не можем бросить людей русскоязычных в Донбассе, которых неонацистский режим — и стариков, и детей, вообще всех — объявил террористами и сказал, что их надо уничтожить. Они же это публично сделали. Как мы их можем бросить? Поэтому цели и задачи с точки зрения специальной операции будут достигнуты, — заявил Патрушев.

Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса, подчеркнул помощник президента. Он добавил, что Москва готова к переговорам на ранее обозначенных условиях.

Ранее Патрушев сказал: Европа снова участвует в уничтожении славянского населения. На этот раз она делает это руками украинских неонацистов, уточнил он.

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет Нюрнбергский трибунал за террористические удары по мирным объектам России. Он подчеркнул, что украинские неонацисты умышленно бьют по больницам, школам и жилым домам, параллельно возводя в ранг героев пособников гитлеровской Германии.