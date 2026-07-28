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28 июля 2026 в 12:30

Патрушев заявил, что Россия научила Китай всему

Патрушев заявил, что Россия помогла Китаю наладить гражданское судостроение

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
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Россия помогла Китаю наладить гражданское судостроение, заявил руководитель Морской коллегии Николай Патрушев в видео в Telegram-канале «Юнашев Live». Он добавил, что именно поэтому необходимо пользоваться отечественными знаниями и наработками.

Мы научили Китай все делать. Поэтому надо пользоваться своими знаниями, не надо думать, что они нас научат чему-то новому, — сказал он.

Патрушев также отметил, что российские судостроители справятся с созданием военных и гражданских судов лучше зарубежных. Он выразил уверенность в том, что отрасль получила необходимый импульс от главы государства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководству Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сделать все необходимое, чтобы работа по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» не зависла. Российский лидер подчеркнул важность бесперебойного выполнения задач по этим двум атомоходам.

До этого министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг и Минтранс обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления ветхого флота в России. По его словам, производственные мощности для замены судов возрастом 40–50 лет в стране имеются.

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Николай Патрушев
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Судостроение
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