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08 июня 2026 в 13:49

Путин дал важное поручение по работе над новыми ледоколами

Путин поручил не допустить сбоя в стройке ледоколов «Ленинград» и «Сталинград»

Владимир Путин и Андрей Пучков Владимир Путин и Андрей Пучков Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил руководству Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сделать все необходимое, чтобы работа по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград» не зависла. Российский лидер подчеркнул важность бесперебойного выполнения задач по этим двум атомоходам на рабочей встрече с гендиректором ОСК Андреем Пучковым в Кремле, передает пресс-служба главы государства.

Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, — это «Ленинград» и «Сталинград». И, конечно, продолжить реализацию планов по «Лидеру», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что ОСК является ведущим российским объединением в области судостроения. Корпорация объединяет судоремонтные предприятия, верфи, научные центры, конструкторские бюро, а также предприятия и структуры, которые занимаются приборами.

Ранее ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом») сообщило, что головной атомный ледокол проекта «Лидер» под названием «Россия» планируется передать флоту в конце 2029 года. В пресс-службе предприятия также уточнили, что спуск ледокола на воду намечен на март 2028 года.

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