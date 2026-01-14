Военно-промышленный холдинг вышел из состава ОСК

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил ТАСС собственник холдинга Михаил Даниленко. Несмотря на это, компании продолжат сотрудничество по ряду действующих контрактов.

Даниленко подчеркнул, что КМЗ теперь самостоятельно развивает свои промышленные направления, оставаясь при этом важным партнером для ОСК. Стороны ведут совместную работу по импортозамещению в сфере крупного судостроения.

Владелец завода заверил, что штат сотрудников будет полностью сохранен, а в перспективе планируется расширение команды для реализации новых крупных проектов. КМЗ вошел в состав ОСК в июле 2024 года с целью организации производства импортозамещающих малооборотных двигателей большой мощности.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал Кингисеппский машиностроительный завод выплатить свыше 360 тыс. рублей компенсации изобретателю Александру Тарасенко. Истец предоставлял предприятию права на использование своих технических разработок.