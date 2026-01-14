Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:41

Военно-промышленный холдинг вышел из состава ОСК

Кингисеппский машиностроительный завод вышел из состава ОСК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил ТАСС собственник холдинга Михаил Даниленко. Несмотря на это, компании продолжат сотрудничество по ряду действующих контрактов.

Даниленко подчеркнул, что КМЗ теперь самостоятельно развивает свои промышленные направления, оставаясь при этом важным партнером для ОСК. Стороны ведут совместную работу по импортозамещению в сфере крупного судостроения.

Владелец завода заверил, что штат сотрудников будет полностью сохранен, а в перспективе планируется расширение команды для реализации новых крупных проектов. КМЗ вошел в состав ОСК в июле 2024 года с целью организации производства импортозамещающих малооборотных двигателей большой мощности.

Ранее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал Кингисеппский машиностроительный завод выплатить свыше 360 тыс. рублей компенсации изобретателю Александру Тарасенко. Истец предоставлял предприятию права на использование своих технических разработок.

заводы
корпорации
ОСК
импортозамещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
В России начали применять новый препарат от рака
Лавров назвал ключевые направления сотрудничества России и Намибии
Полки с водой и хлебом опустели в магазинах Киева
Украинца осудили за попытку взрыва грузового поезда
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.