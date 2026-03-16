16 марта 2026 в 09:11

«Газпром» заработал 200 млн рублей на холодильниках

«Газпром» вновь запустил производство на заводе Bosch

Производство бытовой техники на заводе Bosch, перешедшем под управление «Газпрома», было возобновлено, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании. Предприятие завершило 2025 год с прибылью в размере 200 млн рублей, тогда как годом ранее убытки составляли 1,7 млрд рублей.

В документе поясняется, что улучшение показателей стало возможным благодаря запуску продаж продукции, выпуск которой был приостановлен в 2022 году. Это направление принесло выручку в 271 млн рублей.

Представитель компании «Газпром Бытовые системы» подтвердил, что выпуск холодильников на заводе стартовал в мае 2025 года. Продукция производится как под собственной маркой Darina, так и по контрактам для брендов Weissgauff, Kuppersberg и других. Все изделия выпускаются в соответствии с прежними стандартами качества.

К концу года модельный ряд насчитывал более 30 разновидностей холодильников с разным функционалом и цветовым исполнением. Завод заключил свыше 20 договоров на поставку продукции. Первыми покупателями стали крупные российские ретейлеры «М.Видео-Эльдорадо» и DNS.

Ранее сообщалось, что российский холдинг «Газпром» обновил собственный рекорд по ежедневному объему прокачки газа в Китай через магистраль «Сила Сибири». Транспортировка топлива осуществляется в соответствии с долгосрочным соглашением, заключенным с китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC.

