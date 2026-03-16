«Газпром» заработал 200 млн рублей на холодильниках

Производство бытовой техники на заводе Bosch, перешедшем под управление «Газпрома», было возобновлено, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность компании. Предприятие завершило 2025 год с прибылью в размере 200 млн рублей, тогда как годом ранее убытки составляли 1,7 млрд рублей.

В документе поясняется, что улучшение показателей стало возможным благодаря запуску продаж продукции, выпуск которой был приостановлен в 2022 году. Это направление принесло выручку в 271 млн рублей.

Представитель компании «Газпром Бытовые системы» подтвердил, что выпуск холодильников на заводе стартовал в мае 2025 года. Продукция производится как под собственной маркой Darina, так и по контрактам для брендов Weissgauff, Kuppersberg и других. Все изделия выпускаются в соответствии с прежними стандартами качества.

К концу года модельный ряд насчитывал более 30 разновидностей холодильников с разным функционалом и цветовым исполнением. Завод заключил свыше 20 договоров на поставку продукции. Первыми покупателями стали крупные российские ретейлеры «М.Видео-Эльдорадо» и DNS.

