11 января 2026 в 14:40

«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщили в пресс-службе холдинга. Поставки топлива идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи с китайской корпорацией CNPC.

«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 10 января, – говорится в сообщении.

«Сила Сибири» — крупнейшая газотранспортная система на востоке России с экспортной производительностью 38 млрд кубометров газа в год. Поставки по этому восточному маршруту начались в декабре 2019 года в рамках 30-летнего контракта.

Согласно условиям соглашения, суммарный объем поставок за весь срок действия договора превысит 1 трлн кубометров газа, а его общая стоимость составит $400 млрд (31,7 трлн рублей).

Ранее стало известно, что Россия и Иран продолжают активно вести переговоры по стратегическому партнерству в энергетической сфере. По словам врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов, главной темой консультаций являются поставки российского природного газа.

Газпром
рекорды
поставки
Китай
