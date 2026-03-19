Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду Сийярто потребовал от Украины прекратить нападения на «Турецкий поток»

Будапешт требует от Киева прекратить нападения на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», так как работа этой компрессорной станции необходима для транспортировки природного газа в Венгрию, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, нынешнее правительство Украины перешло все границы.

В дополнение к нефтяной блокаде, они хотят теперь установить тотальную энергетическую блокаду Венгрии. 22 беспилотника атаковали в России компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток», — отметил он.

Ранее российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сообщила об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию. Речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке». В компании уточнили, что по компрессорной станции «Русская» были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками. Еще три БПЛА атаковали «Казачью», один — «Береговую».

До этого Сийярто заявил, что лидеры Европейского союза и украинский президент Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как уточнил глава МИД, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.