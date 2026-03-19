19 марта 2026 в 17:48

Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду

Сийярто потребовал от Украины прекратить нападения на «Турецкий поток»

Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press
Будапешт требует от Киева прекратить нападения на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», так как работа этой компрессорной станции необходима для транспортировки природного газа в Венгрию, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1. По его словам, нынешнее правительство Украины перешло все границы.

В дополнение к нефтяной блокаде, они хотят теперь установить тотальную энергетическую блокаду Венгрии. 22 беспилотника атаковали в России компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток», — отметил он.

Ранее российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сообщила об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию. Речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке». В компании уточнили, что по компрессорной станции «Русская» были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками. Еще три БПЛА атаковали «Казачью», один — «Береговую».

До этого Сийярто заявил, что лидеры Европейского союза и украинский президент Владимир Зеленский устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как уточнил глава МИД, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
