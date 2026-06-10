Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 19:02

Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет

В Словакии впервые с 2009 года зафиксирован случай рождения сиамских близнецов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сиамские близнецы родились в Словакии впервые за 17 лет, сообщил местный телеканал TA3. Дети появились на свет во вторник, 9 июня, в Национальном институте детских болезней в Братиславе.

Это лишь четвертый зафиксированный случай рождения сиамских близнецов в современной истории страны. Предыдущие три задокументированы в 2000, 2007 и 2009 годах. По данным медиков, более половины таких детей рождаются мертвыми, а значительная часть выживших не доживает до конца первых суток. Сведений о состоянии новорожденных пока не поступало.

Единственным успешным случаем разделения сиамских близнецов в словацкой медицинской практике стала операция 2000 года. Тогда сестры Люсия и Андреа Тот из окрестностей Рожнявы, сращенные в области таза, после серии сложных операций были полностью разделены командой хирургов под руководством профессора Ярослава Симана. Девочки выжили, выросли и сейчас живут полноценной жизнью.

Ранее сообщалось, что самые известные в мире сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел из США стали мамами. Девушки, у которых общее тело и разделенная голова, уже 10 лет преподают математику в школе. Их близкие отказались комментировать подробности пополнения в семье.

Мир
Европа
Словакия
близнецы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ужасная трагедия»: Паслер поручил проверить перевозчиков после ДТП
Ребенок погиб в аварии с автобусом в центре Екатеринбурга
Названа причина наезда на пешеходов в центре Екатеринбурга
Смертельное ДТП с автобусом в Екатеринбурге 10 июня: детали, сколько жертв
В Индии слон насмерть растоптал женщину, которая вела сына в школу
ВСУ атаковали поселок Климово в Брянской области
ВСУ пытались оставить без воды тысячи жителей российского города
Смертельное ДТП с влетевшим в храм автобусом попало на видео
Подрыв «Обороны Севастополя», резкое похолодание, сделка по дронам: что дальше
Автобус протаранил толпу пешеходов в центре Екатеринбурга
Иск о защите чести и деловой репутации Дерипаски поступил в суд Москвы
Путин выразил соболезнования родным Чурсиной
«Нам ничего не нужно»: Трамп обрушился на Канаду и Мексику
Жители Кубани остались без воды из-за аварии на водозаборе
Миронов предложил депортировать семьи мигрантов-нарушителей
Ребенка бросили в багажник и связали веревкой из-за спора о вейпе
США атаковали танкер в Оманском заливе
Трамп признал, что США украли у Ирана миллионы баррелей нефти
Звезда «Ландышей» отметила равнодушную реакцию индустрии на сериал об СВО
Трамп раскрыл, чего ему не хватает для сделки с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.