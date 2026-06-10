Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет

Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет В Словакии впервые с 2009 года зафиксирован случай рождения сиамских близнецов

Сиамские близнецы родились в Словакии впервые за 17 лет, сообщил местный телеканал TA3. Дети появились на свет во вторник, 9 июня, в Национальном институте детских болезней в Братиславе.

Это лишь четвертый зафиксированный случай рождения сиамских близнецов в современной истории страны. Предыдущие три задокументированы в 2000, 2007 и 2009 годах. По данным медиков, более половины таких детей рождаются мертвыми, а значительная часть выживших не доживает до конца первых суток. Сведений о состоянии новорожденных пока не поступало.

Единственным успешным случаем разделения сиамских близнецов в словацкой медицинской практике стала операция 2000 года. Тогда сестры Люсия и Андреа Тот из окрестностей Рожнявы, сращенные в области таза, после серии сложных операций были полностью разделены командой хирургов под руководством профессора Ярослава Симана. Девочки выжили, выросли и сейчас живут полноценной жизнью.

Ранее сообщалось, что самые известные в мире сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел из США стали мамами. Девушки, у которых общее тело и разделенная голова, уже 10 лет преподают математику в школе. Их близкие отказались комментировать подробности пополнения в семье.