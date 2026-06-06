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06 июня 2026 в 13:25

Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году

Густов рассказал, что за пять лет в России газифицировали 1,2 млн домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Газпром межрегионгаз» за первые пять месяцев 2026 года подключил к сетям 124 тыс. новых домов, заявил гендиректор компании Сергей Густов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. По его словам, ближе к осени темпы работ вырастут, потому что люди активнее решают вопрос отопления перед зимним сезоном.

Мы подключили к газу 124 тыс. новых домов за первые пять месяцев этого года. В ближайшие месяцы интенсивность работ будет выше, потому что как раз ближе к осени люди чаще задумываются о том, как отапливать свое жилье в предстоящий зимний период, — сообщил Густов.

Завершившаяся в прошлом году пятилетняя программа газификации охватила 2150 новых населенных пунктов. За пять лет из 1,834 млн заключенных договоров на социальную догазификацию до границ участка, включая садовые общества, выполнено подключение 1,187 млн абонентов. Глава компании подчеркнул, что за пять лет газ стал основным топливом в домах почти 1,2 млн жителей страны. Большинство из этих домов находятся в сельской местности.

Ранее правительство России направило дополнительно 1 млрд рублей на помощь льготным категориям граждан в приобретении газоиспользующего оборудования. Планируется, что с помощью выделенных средств число договоров на подключение домов льготников к газовым сетям превысит 11 тыс.

Россия
Газпром
ПМЭФ
газификация
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